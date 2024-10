Die Niederlande wollen ab Ende November Grenzkontrollen einführen und illegale Migranten nach Belgien und Deutschland zurückschicken. Das kündigte Premierminister Dick Schoof am Freitag in Den Haag an. Die Grenzkontrollen gehören zu den Plänen der Verschärfung des Asylrechts, die Schoof dem Parlament vorlegte. Darauf hatten sich die vier Regierungsfraktionen, darunter die radikal-rechte Partei des Populisten Geert Wilders, geeinigt.