"Niemals die geringste Bestechungstat": Sarkozy spricht vor Gericht

Der französische Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy hat in einem emotionalen Auftritt vor Gericht den Korruptions-Vorwurf der Anklage zurückgewiesen. "Ich habe niemals die geringste Bestechungstat begangen", sagte der 65-Jährige am Montag vor einer Strafkammer in Paris, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. "Ich will von dieser Schmach reingewaschen werden", forderte der Konservative, der von 2007 bis 2012 im Élyséepalast regiert hatte.