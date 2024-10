Das Geldhaus kündigte zudem an, weitere eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen. Nordea hat seit 2021 bereits eigene Anteile für 5,5 Milliarden Euro an der Börse erworben. Der Börsenwert der Bank lag zuletzt bei rund 36 Milliarden Euro. Trotz des massiven Rückkaufs gab der Kurs der Aktien in den vergangenen drei Jahren gegen den Branchentrend leicht nach.