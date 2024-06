Das umfassende strategische Partnerschaftsabkommen regelt den Angaben zufolge auch die Zusammenarbeit in Bereichen wie Kernenergie, Raumfahrt sowie Lebensmittel- und Energiesicherheit. Die KCNA veröffentlichte den vollständigen Text des Abkommens am Donnerstag. Das Übereinkommen war am Vortag nach Gesprächen zwischen Kim und Putin von den beiden Staatschefs unterzeichnet worden.