Südkoreas Militär hatte am Mittwoch mehrere in Nordkorea gestartete Marschflugkörper erfasst. Diese fielen demnach ins Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China. Es wurden zunächst keine weiteren Details genannt. Nordkorea hatte bereits in der vergangenen Woche Berichte über den Test neuer Waffensysteme und Raketentriebwerke einschliesslich einer angeblich atomwaffenfähigen Unterwasser-Angriffsdrohne veröffentlicht.