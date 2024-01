«Blick» hatte am Sonntagabend zunächst aus einer Erklärung der italienischen Botschaft in Bern zitiert, wonach «die vom Ministerium für Infrastruktur und Verkehr erlassenen Brandschutzvorschriften, die eine Genehmigung für Züge vorsehen, die durch Eisenbahntunnel, einschliesslich des Simplontunnels, fahren, werden am 1. Januar 2025 in Kraft treten».