Auch andere westliche Zentralbanken stemmen sich derzeit gegen die Inflation. So erhöhte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Weitere Zinserhöhungen sind der SNB zufolge nicht auszuschliessen. Auch die Euro-Währungshüter sehen sich nach der inzwischen achten Zinserhöhung in Folge im Kampf gegen die Inflation noch nicht am Ziel. Die US-Notenbank Fed hat zwar jüngst eine Zinspause eingelegt, doch Fed-Chef Jerome Powell stellte erst am Mittwoch erneut weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht./la/bgf/stk