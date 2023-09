Die Notenbank Norwegens bleibt auf Zinsanhebungskurs. Der Leitzins steigt um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo nach ihrer Zinssitzung bekannt gab. Analysten hatten mit der Entscheidung überwiegend gerechnet. Darüber hinaus deuteten die Währungshüter an, die Zinsen weiter anzuheben - vermutlich im Dezember.

21.09.2023 10:17