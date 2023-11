Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will sich bei der Entwicklung neuer Medikamente auf Therapien auf einem Milliarden-Umsatzpotenzial konzentrieren. «Wir gehen davon aus, dass wir nur Produkte mit einem Spitzenumsatz von zwei Milliarden Dollar in die volle Entwicklung bringen», sagte Shreeram Aradhye, Leiter der Medikamentenentwicklung, am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung in London zur Forschungs- und Entwicklungspipeline des Arzneimittelherstellers aus Basel.