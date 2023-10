Novartis hat neue Daten zu seinem Brustkrebsmittel Kisqali am dies jährigen Fachkongress ESMO in Madrid präsentiert. Demnach untermauern diese Daten die gute Wirksamkeit des Mittels bei den verschiedenen untersuchten Patientengruppen, wie Novartis am Freitag mitteilte.

20.10.2023 12:07