Dies gilt für Beschäftigte, die ein Salär haben, das 80 bis 120 Prozent dessen beträgt, was bei anderen Unternehmen hierzulande im Durchschnitt für die gleichen Positionen bezahlt wird. Mitarbeiter mit einem Lohn, der 20 Prozent höher ist als die durchschnittliche Entlöhnung bei anderen Firmen, erhalten keine Erhöhung, wie Novartis am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.