Allen voran ist dies das Herzmittel Entresto. Aktuell geht Novartis davon aus, dass das Mittel im kommenden Jahr seine Exklusivität, also seinen Patentschutz, verlieren wird. Angesichts eines geschätzten Umsatzbeitrags von mehr als 7 Milliarden US-Dollar alleine in diesem Jahr dürfte dieser Wegfall also eine beachtliche Delle in der Umsatzentwicklung zur Folge haben.