Die kanadische Tochtergesellschaft von Novartis hat sich «tief enttäuscht» über den Empfehlungsentwurf des Canadian Drug Expert Committee (CDEC) zum Medikament Leqvio geäussert. Der Entwurf wurde an die Arzneimittelbehörde Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) übermittelt.