Der Pharmakonzern Novartis übernimmt in China das Jungunternehmen Sanreno. Das 2021 gegründete Biotech mit Sitz in Schanghai ist auf die Behandlung von Nierenerkrankungen spezialisiert und verfügt über zwei Wirkstoffe in der späten klinischen Entwicklungsphase.

05.01.2024 11:02