Die Detaildaten aus der Studie NATALEE hätten gezeigt, dass diese Lebensqualität mit der Behandlung von Kisqali und gleichzeitiger Hormontherapie aufrechterhalten werden konnte, hiess es in einem Communiqué vom Donnerstagabend. Die Daten wurden an einer Veranstaltung der European Society for Medical Oncology (ESMO) vorgestellt.