Cosentyx sei die erste neue intravenöse Behandlungsform in sechs Jahren für erwachsene Patienten mit psoriatischer Arthritis (PsA), ankylosierende Spondylitis (AS) und nicht-radiologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA), heisst es in der Mitteilung weiter. Die Cosentyx IV-Infusionen gäben Gesundheitsversorgern die Flexibilität, ihren Patienten eine massgeschneiderte Behandlung zu bieten. Die neue Darreichungsform ist ab dem vierten Quartal erhältlich.