Nächste Chip-Generation auf dem Weg

Im laufenden Vierteljahr will Nvidia erste Systeme mit dem neuen Chip «Blackwell» an die Kunden liefern. Zugleich schränkte der Konzern ein, dass die Nachfrage sowohl nach «Blackwell»-Prozessoren als auch nach der aktuellen Generation mit dem Namen «Hopper» das Angebot noch in mehreren Quartalen übersteigen werde.