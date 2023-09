Die Industrieländerorganisation OECD rät der EU zu einem vertieften Binnenmarkt und mehr Anstrengungen zur Emissionssenkung, um ein stärkeres und nachhaltigeres Wachstum zu sichern. Zwar hätten die EU und der Euroraum einen schweren Abschwung nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Energiekrise abwenden können, und Wachstum und sinkende Inflation seien in Aussicht. Die kurzfristigen Aussichten seien aber weiterhin von Unsicherheit geprägt, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Paris mit.

06.09.2023 12:38