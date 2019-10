Ölkonzern BP muss Gewinnrückgang verkraften

Im dritten Quartal ging der bereinigte Gewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund 40 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zurück, wie BP am Dienstag in London mitteilte. Experten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

Die Produktion zog um drei Prozent an. Der Umsatz ging um 14 Prozent auf 68,3 Milliarden Dollar zurück. Wegen Abschreibungen in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar bei den verkauften US-Gas-Geschäften wies BP im dritten Quartal einen Nettoverlust in Höhe von 750 Millionen Dollar aus. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von rund 3,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

(SDA)