Der Anteil des Cicor-Grossaktionärs OEP 80 am Industrieunternehmen liegt auch gemäss dem definitivem Endergebnis des Übernahmeangebots bei 41,21 Prozent der Aktien. Damit hat sich der Wert im Vergleich zum provisorischen Endergebnis nicht verändert. Das öffentliche Pflichtangebot werde dann voraussichtlich am 28. Februar vollzogen, heisst es in einem Bankenschreiben vom Mittwoch.