Darüber hinaus soll die bestehende Produktion an den Standorten Barleben (Deutschland) und Shanghai in enger Abstimmung mit bestehenden Kunden im Jahr 2024 in die USA verlagert werden. Die Standorte werden dann auch komplett geschlossen, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte. Konkret seien damit rund 120 Stellen in Barleben und «nur wenige» am vergleichsweise kleinen Standort in China betroffen.