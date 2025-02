Bekanntlich will Oerlikon diese auf den Textilmarkt ausgerichtete Division abspalten. In diesem Abspaltungsprozess sieht Oerlikon gemäss der aktuellen Mitteilung einen «wichtigen Meilenstein» erreicht. So wird die Division seit Januar 2025 als Tochtergesellschaft unter dem Namen «Barmag» geführt. Oerlikon sieht «gute Fortschritte bei der Evaluierung verschiedener Optionen in den nächsten 12 bis 24 Monaten».