Oerlikon setzt seine Wachstumsstrategie in Michigan fort und will die Produktionskapazitäten in dem US-Bundesstaat weiter ausbauen. Das Unternehmen prüft derzeit Optionen zur Erweiterung seiner Fertigung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.