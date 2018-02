Die Luftwaffe habe am Morgen zwei Angriffe auf das Gebiet am Rande der Hauptstadt Damaskus geflogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Angriffe trafen demnach Randbezirke von Duma, der grössten Stadt in Ost-Ghuta.

Der Uno-Sicherheitsrat hatte am Samstag eine Resolution für eine unverzügliche, 30-tägige Feuerpause verabschiedet. Auch Russland, Verbündeter des syrischen Regimes, stimmte der Waffenruhe zu.

(SDA)