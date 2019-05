Offenbar Schiff unter Schweizer Flagge an Donau-Unglück beteiligt

Auf Fotos von Keystone-SDA ist das Schiff nach der Kollision auf der Donau in Budapest zu sehen. Die Viking River Cruises waren an Auffahrt für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die "Viking Sigyn" war am späten Mittwochabend mit dem Ausflugsschiff "Hableany" zusammengestossen. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. 19 Passagiere werden in dem kalten Wasser noch vermisst. Bei den Toten handelt es sich um südkoreanische Touristen, wie das Aussenministerium in Seoul mitteilte. An Bord waren 33 Südkoreaner sowie zwei ungarische Besatzungsmitglieder.

Dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten lagen am Donnerstagmorgen keine Angaben über allfällige Schweizer Opfer vor.

(SDA)