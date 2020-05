An offenen Grenzen zu Deutschland und Österreich wird kontrolliert

Die Absperrungen an den wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Übergängen seien von den zuständigen Grenzbehörden grösstenteils entfernt worden, schrieb die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Samstag. Voraussichtlich im Lauf des Samstags seien die Arbeiten beendet.

Es finden allerdings weiterhin "risikobasierte" Kontrollen statt, wie die EZV schreibt. Denn wer nur aus touristischen Gründen oder lediglich zum Einkaufen oder zum Tanken in die Schweiz einreisen will, dem wird die Einreise verweigert.

Auch wer Einkäufe in die Schweiz einführen will und ausschliesslich als Einkaufstourist oder -touristin im Ausland gewesen ist, erhält weiterhin eine Busse. Einkaufen gelte nicht als ein triftiger Reisegrund, schreibt die EZV dazu.

Für unverheiratete Paare, die sich wegen der Corona-Sperrungen wochenlang nicht sehen konnten, hat das Warten ein Ende. Wer in einer grenzüberschreitenden Beziehung lebt, wer Verwandte besuchen will und wer im anderen Land eine Zweitwohnung hat, kann die Grenzen zwischen den Ländern passieren, wie am Freitag bekannt wurde.

Auch Einreisen für den Besuch eines familiären Anlasses wie einer Hochzeit oder einer Beerdigung sind wieder möglich. Zudem dürften ab morgen Personen die Grenzen zwischen den drei Ländern überqueren, die einen Schrebergarten besitzen, Landwirtschaftsarbeit verrichten oder Tiere versorgen müssen.

Die Lockerungen gelten nicht für die Übergänge von der Schweiz nach Frankreich und Italien. Eine allfällige Öffnung weiterer Grenzübergänge erfolge in enger Absprache mit den in- und ausländischen Partnerbehörden, schreibt die EZV dazu.

Italien plant indes laut Medienmeldungen, die Grenzen ab 3. Juni wieder zu öffnen. Dann könnten Menschen aus der EU und dem Schengen-Raum wieder einreisen - auch ohne danach zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, berichteten Medien in Italien.

(SDA)