«Ohne Digitalisierung ginge bei uns nichts mehr»

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Wie garantiert Sunrise UPC die individuelle Betreuung seiner Geschäftskunden?

Das ist genau unsere Spezialität. Jedes Unternehmen hat andere Herausforderungen, andere Ziele. Zuallererst geht es deshalb darum herauszufinden, was genau die spezifischen Bedürfnisse sind. Wir wollen verstehen, was der Kunde tatsächlich will und braucht. Man muss die neue Kommunikationslösung so in die Prozesslandschaft des Kunden implementieren, dass dieser den grösstmöglichen Nutzen hat. Das läuft bei jedem unserer Geschäftskunden wieder etwas anders. Wie gehen Sie bei einer Migration, also dem Wechsel eines Unternehmens zu Sunrise UPC, genau vor?

Wir wenden einen Phasenprozess an. Nachdem wir die Kundenbedürfnisse erfasst haben, erstellen wir ein Proof of Concept, mittels dessen wir aufzeigen, wie die konkrete Lösung aussieht. Stimmt der Kunde diesem zu, führen wir die Migration durch. Ein Projektleiter bzw. eine Projektleiterin begleitet den Kunden persönlich während des gesamten Prozesses – und stellt nach dem Wechsel sicher, dass er das bekommen hat, was er erwartet hatte. Was waren die Herausforderungen bei der Migration von SIGG?

Für SIGG durften wir Services im Bereich Mobile und Internet implementieren. Zudem haben wir ihre bestehende Telefonanlage durch eine Microsoft-Teams-Lösung ersetzt. Das ergab den Vorteil, dass die Mitarbeitenden von SIGG fortan schnell und ad hoc Telefon- und Videokonferenzen nutzen und von sicherem Content-Sharing profitieren konnten.