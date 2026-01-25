Die Bundesregierung kann sich nach Ansicht des Ökonomen Moritz Schularick auf die USA nicht mehr verlassen. «Trumps Auftritt in Davos hat uns wieder gezeigt: Die USA sind für uns keine verlässlichen Partner mehr», sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW). Man dürfe sich nicht von «den labilen Launen eines einzelnen Politikers» abhängig machen, sondern müsse einen stabilen Gegenpol schaffen, mahnte er.