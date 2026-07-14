«Dafür verantwortlich ‌war die zwischenzeitliche Entspannung am Persischen Golf, die zu einem Rückgang der US-Benzinpreise beigetragen hatte. Die Perspektive trübt sich ​mit ​dem erneuten Aufflammen des Konflikts ⁠und dem Anstieg der Energiepreise aber wieder ​ein. Positiv hervorzuheben ⁠ist aber auch, dass sich bei der Kerninflation eine ‌Entspannung zeigt. Diese ist mit 2,6 Prozent aber noch immer erhöht. Vor diesem Hintergrund scheint die ‌Erwartung einer strafferen Geldpolitik weiterhin gerechtfertigt zu sein. ​Die Zinserhöhungsspekulation dürfte jedoch einen Dämpfer erhalten.»