Der 74-jährige Fahrzeuglenker und sein Mitfahrer waren unterwegs vom Ofenpass in Richtung Zernez. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte, fing das Fahrzeug mit Jahrgang 1965 in der Galerie Ova dal Sagl plötzlich Feuer. Die beiden Insassen konnten den Wagen unverletzt verlassen.

Die Brandursache dürfte laut Polizei technischer Natur sein. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Zernez war die Passstrasse für eine Dreiviertelstunde gesperrt.

(SDA)