Allerdings war der Anstieg der Ölpreise am Dienstag deutlich ausgefallen, während es am Mittwoch und Donnerstag weniger stark nach oben ging. Der Anstieg der Ölpreise wurde seit Mittwoch ein Stück weit durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gebremst, als bekannt wurde, dass amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche unerwartet um 3,9 Millionen Barrel gestiegen waren. Höhere Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.