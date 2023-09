Der Preisauftrieb am Ölmarkt dauert an. Am Freitag markierten die Preise erneut die höchsten Stände seit vergangenen November. In der Spitze kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November deutlich mehr als 94 US-Dollar. Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis auf etwas mehr als 91 Dollar.

15.09.2023 12:38