Die Ölpreise haben damit ihre Erholung vom Vortag nach einem kräftigen Kursrutsch zu Beginn der Woche fortgesetzt. Zuletzt hatte ein überraschender Rückgang der Ölreserven in den USA den Ölpreise Auftrieb verliehen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,5 Millionen auf 425,5 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten einen Anstieg um 1,8 Millionen Barrel erwartet.