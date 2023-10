Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn hat sich die Lage am Erdölmarkt zuletzt etwas beruhigt. Am Montag hatte der schwere Angriff der Hamas auf Israel für grosse Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte. Bislang ist es aber weder dazu noch zu nennenswerten Ausfällen am Rohölmarkt gekommen.