Am Ölmarkt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf das Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, das am Freitag im US-Bundesstaat Alaska auf dem Programm steht. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob US-Präsident Donald Trump den Kremlchef zu einem Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bewegen kann. Für den Ölmarkt sind mögliche Sanktionen von Bedeutung, die auch den russischen Ölhandel betreffen könnten.