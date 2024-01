Zudem hat sich die Lage im Nahen Osten weiter verschärft. Am Todestag des einst mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in dessen Heimatstadt Kerman bei zwei Explosionen mehr als 100 Menschen in den Tod gerissen worden. Der Hintergrund war zunächst unklar. Der Iran ist ein wichtiges Ölförderland. Dessen Innenminister hat nach dem Terroranschlag eine entschiedene Reaktion angekündigt.