Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Sie erreichten so die höchsten Stände seit über drei Monaten. Bis zum Mittag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September auf 85,30 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 55 Cent auf 81,13 Dollar zu.

31.07.2023 12:19