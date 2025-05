Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump lehnt eine Reduzierung der Zölle in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Waren vor ersten Gesprächen mit Peking an diesem Wochenende ab. Im Handelskonflikt zwischen China und den USA sollen erstmals an diesem Wochenende hochrangige Gespräche stattfinden.