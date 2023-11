Die Ölpreise sind am Donnerstag trotz einer zusätzlichen Produktionskürzung grosser Fördernationen kräftig gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete gegen Abend 81,50 US-Dollar. Das waren 1,38 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmass auf 76,60 Dollar.

30.11.2023 18:51