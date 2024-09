Nachdem die Ölpreise in der vergangenen Woche kräftig gefallen waren, hielten sich die Verluste am Vormittag in Grenzen. Bereits am Montag konnten sich die Notierungen stabilisieren, nachdem sich Brent-Öl aus der Nordsee in der vergangenen Woche noch um etwa fünf Dollar je Barrel verbilligt hatte.