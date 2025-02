Am Dienstag hielten sich die Preisausschläge in Grenzen. Die Ölpreise haben sich so noch nicht von den merklichen Verlusten am vergangenen Freitag erholt. Die insgesamt eingetrübte Stimmung an den Finanzmärkten habe die Preise belastet, schreibt Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. «Neue ölmarktspezifische Nachrichten gab es hingegen nicht.»/jsl/la/he