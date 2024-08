Am Vortag hatten ein unerwartet starker Anstieg der Umsätze im amerikanischen Einzelhandel und ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe die Rezessionssorgen in den USA gedämpft. Am Ölmarkt rückten jüngste Nachfragesorgen etwas in den Hintergrund, was den Notierungen Auftrieb verlieh. Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen nach oben. Seit Montag hat sich Brent-Öl aus der Nordsee etwa einen Dollar je Barrel verteuert.