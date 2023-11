Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben und damit ihre jüngste Stabilisierung zunächst abgebrochen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,73 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 56 Cent auf 77,27 Dollar.

21.11.2023 08:12