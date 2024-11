Nach der Stabilisierung am Vortag knüpften die Preise an ihren jüngsten Abwärtstrend an. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten waren die Preise stark unter Druck geraten. Vor allem der deutlich gestiegene Dollar-Kurs hatte sie belastet. Am Donnerstag legte der Dollar erneut merklich zu.