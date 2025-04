Die Ölpreise hatten nur vorübergehend von der Entspannung an den Finanzmärkten profitiert. US-Präsident Donald Trump war bei der Kritik am amerikanischen Notenbankpräsidenten Jerome Powell zurückgerudert. Die Ölpreise legten zeitweise zu. Konjunktursorgen nahmen ab, nachdem die US-Regierung Hoffnung auf eine Annäherung an China im Zollstreit gemacht hatte.