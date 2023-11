Im Vergleich zur Entwicklung am Vortag hielten sich die Preisbewegungen in engeren Grenzen. Am Mittwoch hatte es deutliche Ausschläge bei den Notierungen gegeben, wobei der Preis für Brent-Öl zeitweise bis auf 78,41 Dollar gefallen war. Auslöser war, dass der Förderverbund Opec+ ein für das Wochenende anberaumtes Treffen auf den 30. November verschob. Hintergrund sollen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg Unstimmigkeiten über die Produktionspolitik sein.