Im Vergleich zum Wochenstart fielen die Ölpreise. So hatte Brent am Montag noch bei 74 Dollar notiert. Neben der schwächelnde Konjunktur in China lastete auch der gestiegene Dollarkurs auf den Preisen. Dieser ist nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten deutlich gestiegen. Dies verteuert Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen./jsl/la/he