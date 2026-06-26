Kurz vor dem Wochenende rückte auch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) stärker in den Fokus. Knapp zwei Monate nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus dem Ölkartell zieht der Irak einen ähnlichen Schritt in Erwägung. Man werde über einen Austritt nachdenken, wenn die Ölförderquoten nicht wie von Bagdad gefordert erhöht würden. Es würde dann «eine Entscheidung über den Verbleib oder den Austritt aus der Organisation» geben, sagte ein Sprecher des irakischen Ölministeriums der emiratischen Zeitung «The National»./jkr/jha/