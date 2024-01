Auch zeigten Daten zur jüngsten Entwicklung der US-Ölreserven kaum Auswirkungen am Ölmarkt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Ölreserven um 5,2 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Die offiziellen Daten der US-Regierung zu der Entwicklung der bestehenden Lagerbestände an Rohöl werden am Nachmittag erwartet und könnten für neue Impulse am Ölmarkt sorgen./lfi/jkr/jha/