Die Ölpreise profitierten etwas von der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten. Ansonsten bleibt die Stimmung am Rohölmarkt weiterhin durch Konjunkturskepsis geprägt. In den vergangenen drei Wochen sind die Preise um mehr als zehn Prozent gefallen, weil schwache Konjunkturdaten aus den grossen Verbrauchsländern USA und China eine rückläufige Nachfrage erwarten lassen.